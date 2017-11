Brandweer geeft ouderen voorlichting over rookmelders

De afgelopen twee jaar is de brandweer Fryslân bij ouderen die nog op zichzelf wonen langsgeweest, om hen voorlichting te geven over de gevaren van brand. Samen met Woonzorg Nederland zijn er in Fryslân 1.000 rookmelders geplaatst. Ouderen lopen volgens de cijfers twee en een half keer zoveel kans om dodelijk slachtoffer te worden van een brand ten opzichte van anderen. Zo gaat er nogal eens wat mis met het opladen van elektrische fietsen of scootmobielen.

Een woningbrand in 2015 in Nijmegen met dodelijke afloop was volgens Heleen Talman van Woonzorg Nederland de directe aanleiding voor de voorlichtingscampagne.