Cambuur heeft belangrijk programma voor de boeg

SC Cambuur staat voor een aantal belangrijke wedstrijden, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, komende vrijdag. In het eigen Cambuur Stadion wisten de Leeuwarders dit seizoen nog niet te winnen. Na Fortuna komen de komende weken ook FC Den Bosch en Telstar naar Leeuwarden.

Cambuur mist tegen Fortuna in ieder geval Darren Rosheuvel, Ricardo Kip en Nigel Robertha. Issa Kallon en Furdjel Narsingh zijn niet volledig fit, maar zitten wel op de bank.

"Ploeg is weer fris"

Trainer Marinus Dijkhuizen verwacht vrijdag een wedstrijd waarin Cambuur veel balbezit heeft, omdat de ploeg uit Sittard loert op de counter. "Fortuna heeft een aardige ploeg met veel scorend vermogen. In de omschakeling moeten we het goed voor elkaar hebben", denkt Dijkhuizen. Sipke Hulshoff heeft vrijdag de leiding over Cambuur, omdat Dijkhuizen is geschorst. Hij werd weggestuurd in de wedstrijd tegen NEC. Dat duel is alweer twee weken geleden. Door de wedstrijden van het Nederlands elftal was er het afgelopen weekend geen betaald voetbal. De selectie van Cambuur had een paar dagen vrij. Dijkhuizen: "Dat is goed geweest. Het was lekker voor iedereen en de ploeg is nu weer fris."