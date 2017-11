Jeroen van Sinterklaasjournaal: "Dokkum is reuzegezellig"

In het radioprogramma Muzyk yn Bedriuw probeert presentator Arjen Overmaat al de hele week met Sinterklaas te bellen, maar dat lukt hem maar niet. Ook donderdagmorgen ging het weer mis. Tot zijn verbazing had hij Jeroen Kramer, de verslaggever van het Sinterklaasjournaal en de intocht, aan de telefoon. Een mooie gelegenheid om Jeroen te vragen hoe hij het vindt in Dokkum, waar zaterdag de landelijke intocht van Sinterklaas is..

We zagen je woensdag al in het Sinterklaasjournaal. Hoe gaat het in Dokkum?

"Er gebeuren onheilspellende dingen, er zijn cadeautjes aangespoeld en het boek van Sinterklaas is aangespoeld. De stoomboot zit in een storm op zee en er zijn pakjes overboord gewaaid, maar in Dokkum zelf is het reuzegezellig. Ik was nog nooit in Dokkum geweest, maar het is een mooi en vrolijk stadje. Het leuke van Dokkum is dat het zo klein is. Het kleine historische centrum kun je bij wijze van spreken in tien minuten te voet oversteken. Het heeft iets heel intiems en dus gezelligs."

Nu heeft Dokkum niet zo'n goede geschiedenis met bisschoppen. Bonifatius is er vermoord in het jaar 754. Waarom wil Sinterklaas toch komen?

"Ja, je zou zeggen, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Misschien kent Sinterklaas de geschiedenis van Bonifatius niet. Of hij denkt dat de Friezen minder wild zijn geworden dan toen."

Je bent al jaren verslaggever bij het Sinterklaasjournaal. Wat vind je er zo mooi aan?

"De intocht zelf. Als je in het haventje staat met alle kinderen, papa's en mama's, opa's en oma's om je heen en de boot ziet aankomen, dat is een heerlijk en geweldig moment van opwinding. Dat is echt uniek en een hoogtepunt. Verder is het maken van een live-uitzending met heel veel camera's spannend om te doen. Je moet alles precies volgens afspraak doen. Het is eigenlijk een live uitgezonden film. En de afleveringen die we ervoor en erna maken zijn heel leuk om te filmen. Het is gewoon een voorrecht om er aan mee te mogen doen."