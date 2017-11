Gemeenten samen in actie tegen heling in Fryslân

Friese gemeenten komen samen in actie om heling tegen te gaan en zijn daarom de campagne ‘Laat zien wie de baas is’ gestart. In 2016 werd er in onze provincie dertig keer per week ingebroken. Gemeenten roepen inwoners op om serienummers van bijvoorbeeld dure apparaten te registreren op stopheling.nl. Op die website van de rijksoverheid zijn ook de nummers van tweedehands spullen te bekijken. Mensen kunnen dan achterhalen of iets dat ze willen kopen, is gestolen of niet. Als dat het geval is, kan dat via de website rechtstreeks aan de politie worden gemeld.

Het verkopen en kopen van gestolen goed, heling dus, is strafbaar en houdt volgens de gemeenten diefstal in stand. Op de website wiedebaasis.nl staat meer informatie over het registreren en controleren van serienummers.