Friese instanties doen mee aan campagne GGZ Nederland

Mensen met psychische problemen krijgen vaak niet de goede zorg, doordat de hulpverleners te veel tijd kwijt zijn aan de administratie. Om dit aan te pakken is donderdag een landelijke campagne gestart onder het motto 'Minder regelgekte, meer zorg'. In Fryslân doen hier onder ander de GGZ, Accare, Fier en Verslavingszorg Noord-Nederland aan mee.

In een oproep in de kranten geven de organisaties aan dat de maat vol is. Ze zeggen dat hulpverleners in de GGZ een derde van hun tijd kwijt zijn aan de administratie. Dat gaat ten koste van de zorg voor patiënten. Die moeten weer op de eerste plaats komen, zo willen de instanties.