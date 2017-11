Wisselende start shorttrackers bij WB Seoul

Sjinkie Knegt heeft zich donderdag bij de wereldbekerwedstrijden in het Zuid-Koreaanse Seoul geplaatst voor de halve finale op de 1.500 meter. Ook Itzhak de Laat uit Leeuwarden plaatste zich voor de halve finale. Zowel Knegt als De Laat won zijn voorronde en werd tweede in de heats en mogen zaterdag aantreden in de halve finale. Dennis Visser uit Lemmer werd door een straf uitgeschakeld in de heats.

De Friese mannen kwamen op de 500 meter niet verder dan de heats. Knegt werd vierde in zijn rit, Daan Breeuwsma werd laatste.

Schulting

Bij de vrouwen plaatste Suzanne Schulting zich voor de halve finale op de 1.500 meter en voor de kwartfinale op de 500 meter. Die worden zaterdag verreden.