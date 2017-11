Provincie Groningen tegen gaswinning in Noordzee

Provinciale Staten van Groningen willen de gaswinning in de Noordzee boven Schiermonnikoog tegenhouden. Een meerderheid van de Staten stemde volgens RTV Noord voor een motie van de Partij voor de Dieren en de PvdA, die tegen de plannen voor een proefboring zijn. Eerder deze week zei minister Wiebes van Economische Zaken dat de proefboring niet te keren is, omdat de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Ondanks dat de provincie er officieel niet over gaat, willen de fracties een signaal afgeven.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar heeft toegezegd dat hij de boodschap zal overbrengen in Den Haag. VVD en PVV steunden de motie niet. Volgens PVV'er Ton van Kesteren zouden de boringen in de Noordzee de situatie in Groningen veiliger maken, omdat er daar dan minder gas uit de bodem wordt gehaald.