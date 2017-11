Fietsenfabrikant Accell rekent op minder resultaat

Fietsenfabrikant Accell uit Heerenveen, bekend van merken als Batavus en Sparta, rekent dit jaar op een minder resultaat. Dat komt doordat er in Noord-Amerika veel minder fietsen zijn verkocht. Om de kosten te beperken, voert het bedrijf daar een reorganisatie door. Dit zorgt ervoor dat het resultaat dit jaar lager is dan in 2016. In de eerste zes maanden was er nog sprake van een kleine toename van het resultaat.

Volgens de nieuwe topman Ton Anbeek lopen de verkopen in Europa nog gewoon goed door. Accell blijft daarom bij de voorspelling dat de omzet in de tweede helft van dit jaar hoger uitvalt dan in de tweede helft van vorig jaar.