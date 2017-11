Opnieuw minder werklozen in Fryslân

Het aantal werklozen in Fryslân is in oktober opnieuw gedaald. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en vinden mensen met een uitkering vaker werk. Eind oktober kregen ruim 13.800 Friezen een WW-uitkering. Dat is 2 procent minder dan in de maand ervoor. In vergelijking met een jaar geleden, is er zelfs sprake van een afname van 22 procent.

Ook in Groningen en Drenthe naam het aantal werklozen af. In Groningen ging het om een daling van bijna 3 procent, in Drenthe om ruim 2,5 procent in vergelijking met eind september.