'It Moaiste fan Fryslân': top 3 is bekend

Wat wordt uiteindelijk het mooiste plekje van Fryslân? Is het de Noorderhaven in Harlingen, het Eise Eisinga Planetarium in Franeker of de Waterpoort in Sneek? Deze drie strijden voor de titel 'It Moaiste fan Fryslân'. De top drie kreeg 47 procent van de 15.000 stemmen, dat komt neer op 6.459 stemmen.

It Moaiste fan Fryslân

De verkiezing voor 'It Moaiste fan Fryslân' is eerder dit jaar begonnen. Friezen hebben hun mooiste huis, dorp, wijk, stad of landschap genomineerd. Een vakjury onder leiding van Jannewietske de Vries heeft daaruit een top 100 geselecteerd waar Friezen vervolgens op konden stemmen. Na 30.000 stemmen kwamen daar tien finalisten uit. Daar kon weer op worden gestemd en nu is de top drie dus bekend.

Winnaar

De winnaar van de verkiezing 'It Moaiste fan Fryslân' wordt donderdag 16 november bekendgemaakt in een extra lange editie van Fryslân Hjoed vanuit de Blokhuispoort in Leeuwarden. In de uitzending vertellen onder andere architecten en grondleggers van 'It Moaiste fan Fryslân, Bauke Tuinstra en Jacob Borren, over hun motivatie voor het opzetten van de verkiezing. Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân vertelt wat de verkiezing voor 2018 kan betekenen.