VIDEO: Bildtse patat in de Tweede Kamer voor LF2018

De Friese Tweede Kamerleden zijn enthousiast over Culturele Hoofdstad. Woensdag waren gedeputeerde Sietske Poepjes en directeur Tjeerd van Bekkum op missie naar Den Haag. Ze richtten hun pijlen met een zakje Bildtse patat in de hand op de Kamerleden. Ze praatten onder andere met Isabelle Diks en Antje Diertens en die reageerden enthousiast op het bezoek. Ze hebben beloofd zich volledig in te zetten voor het evenement. In januari krijgt de Tweede Kamer opnieuw bezoek van Culturele Hoofdstad, dan in de vorm van een voorproefje uit het programma.