Kollum zamelt al 20 jaar schoenendozen in

Al voor de twintigste keer op rij worden deze dagen schoenendozen ingezameld in Kollum. Geen lege schoenendozen en ook niet met schoenen, maar met tandpasta, knuffels, schrijfgereedschap en speelgoed. Die spullen zijn erin gedaan door kinderen uit de verre omgeving van Kollum en zijn bedoeld voor leeftijdsgenoten die het zwaar hebben. Bijvoorbeeld omdat ze wonen in een arm land of omdat ze op de vlucht zijn.

In totaal gaat het om zo'n vierduizend dozen met inhoud die bij elkaar worden gebracht door Geert Dijkstra. Hij doet dat al twintig jaar en werd daarom door de landelijke organisatie van het schoenendozenproject in het zonnetje gezet.