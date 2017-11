Omrop TIP: De live-ontknoping van It Moaiste fan Fryslân

De winnaar van de verkiezing 'It Moaiste fan Fryslân' wordt morgen, donderdag 16 november, in een uitzending van Fryslân Hjoed op locatie bekendgemaakt. Eerder dit jaar is de verkiezing begonnen met een top 100. Vijftig objecten werden geselecteerd door een vakjury onder leiding van Jannewietske de Vries. De andere objecten werden door diezelfde jury gekozen uit meer dan 350 publieksinzendingen. De afgelopen maanden zijn 44.000 stemmen uitgebracht door het publiek.

In de uitzending van Fryslân Hjoed vertellen architecten en grondleggers van It Moaiste fan Fryslân, Bauke Tuinstra en Jacob Borren, over hun motivatie voor het opzetten van de verkiezing. Is hun missie geslaagd? Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân, neemt ons mee in wat de verkiezing voor 2018 kan betekenen en daarna kan achterlaten. Marc Visser van Hûs en Hiem geeft een toelichting op de top 3 uit de verkiezing. De uiteindelijke ontknoping van de verkiezing ligt in handen van verslaggever Johanna Brinkman. Zij bouwt de spanning op met verschillende reportages, door hints te geven en te eindigen bij de nummer 1.

De kanshebbers op de titel 'It Moaiste fan Fryslân' zijn het Planetarium in Franeker, de Waterpoort in Sneek, het Karmelklooster in Drachten, Park Vijversburg in Tytsjerk, het stadhuis van Bolsward, de Kliffenkust bij Warns, Apotheek Centraal in Leeuwarden, de Noorderhaven van Harlingen, de eilander huisjes op Schiermonnikoog en de zeedijk langs de Friese waddenkust.

Fryslân Hjoed komt speciaal voor de ontknoping uit de Blokhuispoort. In het Alibi Hostel presenteert Roelof Lousma de live-uitzending. Jantine Weidenaar brengt de kijkers vanuit de studio in Leeuwarden op de hoogte van het laatste nieuws uit Fryslân.

De extra lange uitzending van Fryslân Hjoed begint om 17.00 uur en is daarna alle uren te zien. Na Fryslân Hjoed is een herhaling te zien van de aflevering over de winnaar van It Moaiste fan Fryslân.