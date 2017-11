CliniClowns 25 jaar actief

Je komt ze liever niet tegen, maar het is mooi dat ze er zijn, de CliniClowns. Al 25 jaar zijn ze actief op de kinderafdelingen van ziekenhuizen. Ze proberen zieke kinderen even te laten vergeten dat ze ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. In Fryslân zijn negen CliniClowns actief, in het hele land zijn dat er 76. In die 25 jaar hebben ze meer dan een miljoen keer bij een ziek kind aan het bed gestaan.

Met ingang van 2018 spelen de CliniClowns ook voor kinderen met dementie, dat doen ze in samenwerking met de CareClowns.