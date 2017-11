Ferd Crone tien jaar burgemeester: Ik heb het naar mijn zin

Ferd Crone is woensdag op de kop af tien jaar burgemeester van Leeuwarden. En daarmee is hij ook de langstzittende burgemeester sinds de jaren 90. Zijn voorganger, Geert Dales, hield het drie jaar vol, Margreeth de Boer zat er ook drie jaar. Loekie van Maaren was na twee en een half jaar al weg en Hayo Apotheker heeft het vijf jaar volgehouden.

"Ik heb het naar mijn zin", zegt Crone. Als het aan hem ligt, is Leeuwarden nog lang niet van hem af. "Dat moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Het gaat goed met Leeuwarden. De meeste mensen zijn tevreden. Maar het kan altijd beter."

De verkiezing van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa was een hoogtepunt in de afgelopen tien jaar, zegt Crone. Dieptepunten waren er ook. Crone noemt de brand op de Kelders, waar een student bij om het leven kwam. En ook de moord van ex-tbs'er Udo D. "Dat soort dingen gebeuren, maar het went nooit. Daar zit diepe emotie, ook bij mij, als ik zoiets meemaak."

Tien jaar geleden zat Ferd Crone ook bij Omrop Fryslân in de uitzending, voor zijn eerste interview. Toen gaf hij aan dat Leeuwarden geen buurgemeenten wilde annexeren. Toch staat er een grote herindeling op het programma met Leeuwarderadeel.