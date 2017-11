Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen zijn woensdagavond binnen korte tijd drie aanrijdingen geweest. Het verkeer richting Drachten werd via de op- en afritten omgeleid. Rond half acht waren de verkeersproblemen weer voorbij. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn gevallen bij de aanrijdingen.

— RWS verkeer (@RWS_verkeer) November 15, 2017