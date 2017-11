Veroordeeld voor mishandeling, hennepkwekerij en vals geld

Een man van 36 uit Drachten is woensdag veroordeeld voor meerdere delicten. In mei 2015 werd de man aangehouden in verband met de mishandeling van zijn vriendin. Die vertelde de politie dat de man ook een hennepkwekerij in zijn hok had en daarvoor de stroommeter gesaboteerd had. Later dat jaar werd hij betrapt op het betalen met valse briefjes van 50. Voor de hennepkwekerij had de man een werkstraf gekregen, maar deze heeft hij niet voltooid. De officier van justitie eiste nu voor de hennepkwekerij 12 dagen cel, maar de rechter maakte er toch een werkstraf van 40 uren van en een voorwaardelijke celstraf van een maand.