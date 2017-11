BSB wordt Solidd Steel Structures

De nieuwe naam van het failliete BSB Staalbouw in Sumar is Solidd Steel Structures. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. De directie zegt dat Solidd staat voor "solide bouwwerken en constructies, maar ook voor betrouwbare mensen en materiële betrouwbaarheid". Solidd wordt geschreven met een extra 'd', wat staat voor Dutch, voor Nederlands dus.

Tegelijkertijd met de nieuwe naam werden ook het nieuwe logo en de huisstijl gepresenteerd. Maandag werd al aangekondigd dat BSB Staalbouw een doorstart zou maken, met 50 van de 77 medewerkers. Toen werd er ook al aangekondigd dat er een nieuwe naam zou komen. BSB is gespecialiseerd in het maken van stalen bruggen en sluizen. Het bedrijf blijft in Sumar.

BSB had schulden door een grote opdracht in Driel. Daar stierf een professionele duiker bij een bedrijfsongeval. Hierdoor moest het werk worden stopgezet. Dat kon het bedrijf niet met eigen vermogen opvangen. Daarnaast wilde de bank geen krediet verlenen.