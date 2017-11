Nog een dag 'racen' door Minnertsga

Bewoners van Minnertsga krijgen donderdag nog één keer de kans om met 50 kilometer per uur door het centrum te racen, maar dan wel op een kartbaan. Dorpsbewoners hadden de afgelopen jaren het idee dat de weg door het dorp werd gebruikt als een racebaan. Er is nu een einde gekomen aan de 'race-cultuur' omdat de weg is aangepakt en de maximale snelheid is verlaagd: van 50 naar 30 kilometer per uur. In het centrum van het dorp is een pleintje gebouwd en de hele route heeft nieuw asfalt gekregen. Vrijdagmiddag wordt de nieuwe weg officieel in gebruik genomen.