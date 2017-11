Het gemeentehuis van de gemeente Het Bildt in Sint-Annaparochie is verkocht. Het gebouw is gekocht door huisartsenpraktijk Bögels en fysiotherapiepraktijk Impuls. Het gemeentehuis is na 1 januari niet meer nodig, omdat alle ambtenaren dan vanuit het gemeentehuis in Franeker werken.

De gemeente Het Bildt gaat op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gebiedsteam kan voorlopig nog in het gebouw blijven zitten. De overdracht van het gemeentehuis is gepland op 1 maart 2018.