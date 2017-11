Oproep voor bezoekers Sint-intocht: respecteer elkaar

"Respecteer elkaars mening, hoeveel die ook van uw eigen verschilt." Dat is de kern van de oproep van burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel aan de bezoekers van de intocht van Sinterklaas aankomende zaterdag in Dokkum. In een open brief doet de gemeente een oproep naar aanleiding van de aangekondigde demonstraties van de 'Stichting Nederland wordt Beter' over het uiterlijk van Zwarte Piet.

Demonstraties niet tijdens de intocht

Volgens de burgemeester kan de intocht alleen maar slagen als iedereen de mening van andere aanwezigen respecteert. Tegenstanders van Zwarte Piet hebben toestemming om voorafgaande aan de intocht op de route te demonstreren. Als de uitzending van de NPO van start gaat moeten de mensen weer weg zijn. Ze komen dan op een speciale plaats te staan, waar ze verder kunnen demonstreren. Volgens Dongeradeel kan de gemeente een demonstratie niet voorkomen, omdat demonstreren een recht is in ons land. Wel hebben ze dus eisen gesteld aan de actie van de stichting. "Je hoeft het niet met de demonstranten eens te zijn, maar het gaat des te beter als we accepteren dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Met deze groep is overigens vooraf prima overleg geweest. Juist omdat er goede afspraken zijn gemaakt, heb ik het vertrouwen dat het goed gaat verlopen." Zo schrijft de gemeente in de open brief.

Verschillende Pieten

Tijdens de intocht in Dokkum zullen er veel verschillende Pieten met Sinterklaas meekomen. Dit heeft volgens burgemeester Waanders te maken met de landelijke trend, waar de stad Dokkum als gaststad van de landelijke intocht nu aan meedoet.