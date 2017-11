Laatste beste Friese stukken in dorpskranten Littenseradiel

De allerlaatste prijzen voor Friestalige stukken in de dorpskranten van Littenseradiel gaan naar de De Rûnkranter van Jellum, Weidum en Bears en de krant Diggelfjoer van Wommels. De gemeente Littenseradiel heeft woensdag de nominaties bekendgemaakt. De prijs voor de beste Friestalige bijdrage aan de dorpsjournalistiek bestaat sinds 2011, maar wordt dit jaar voor het laatst uitgereikt. Op 1 januari 2018 houdt de gemeente op te bestaan.

Op de première-avond van de voorstelling Greidehert - op 8 december - wordt bekend wie de eerste, tweede en derde prijs krijgen. Beide kranten hebben de prijs al eens eerder gewonnen. Dorpskrant Diggelfjoer was zelfs de eerste winnaar van de prijs in 2011. De Rûnkranter sleepte in 2014 de eerste en de derde prijs in de wacht. In totaal is er 500 euro te verdelen. De winnaar van de eerste prijs krijgt een bedrag van 250 euro, de tweede prijs is 150 euro en de derde prijs 100 euro.

De drie genomineerde stukken:

· 'Prakkesaasjes' ("Hoelang moatte jo klokliede...") van De Rûnkranter (Weidum/Jellum/Bears)

· 'Hy hat my wer takomst jûn' van Diggelfjoer (Wommels)

· 'In tút mei in dakje' (beide stukjes) van De Rûnkranter (Weidum/Jellum/Bears).