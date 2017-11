Brandweer moest nog lang nablussen in de Bourgondiër

De brandweer is woensdag nog tot kwart voor drie bezig geweest met het nablussen bij de grote brand in restaurant De Bourgondiër in Stavoren. De brand brak 's ochtends vroeg uit. Het restaurant aan de Havenweg was net verbouwd en was net weer open voor gasten. Niemand raakte gewond, de bewoners werden gewaarschuwd door hun hond.

Door de felle brand ontstond veel rook. De brandweer waarschuwde inwoners om ramen en deuren gesloten te houden. Meerdere brandweerkorpsen rukten uit om het vuur te bestrijden. Het is onduidelijk of De Bourgondiër weer kan worden opgebouwd.