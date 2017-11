Therapeut over toename mensen met burn-out: "Maak keuzes!"

De hoge eisen van de maatschappij, de snelle ontwikkeling van de techniek, het constant bereikbaar zijn: dat zijn volgens bedrijfsdokter en burn-outtherapeut Karin de Wit van Artesse in Sneek de belangrijkste oorzaken van de grote toename van burn-outs in Nederland. De Volkskrant schrijft woensdag op grond van cijfers van het Nationaal Salaris Onderzoek dat 15 procent van de vrouwen een burn-out heeft gehad. Bij mannen is dat 9 procent. Twee jaar geleden was het in beide groepen nog ongeveer anderhalf keer lager. De Wit spreekt van een optelsom als het gaat om de eisen van de nieuwe techniek in combinatie met de eisen van werk, kinderen en huishouding. "Je kunt niet 10 ballen tegelijkertijd in de lucht houden; de 7 oude van vroeger en de 3 nieuwe van nu erbij."

Maak keuzes

Maar welke kant gaat het op, als steeds meer vrouwen en mannen door een burn-out op de bank belanden? Karen de Wit is niet zo somber. Zij wijst erop dat burn-out niet blijvend is: je kunt er ook beter van worden en je bent dan gewaarschuwd. Wel komen veel patiënten niet meer terug op hun oude niveau. "Maar dat moet je ook niet willen, want dan ga je weer de kunstjes uithalen die je eerst deed en raak je opnieuw burn-out. Doe het rustiger aan. Maak keuzes!"

Als voorbeeld geeft De Wit de eis die mensen zichzelf opleggen dat ze per se drie keer per week moeten sporten en niet meer uit een pakje mogen eten, maar zelf met verse producten willen koken. "Je mag de lat hoog leggen, maar ga er ook af en toe opzitten om te genieten van het uitzicht."