Schuilstruiken voor kippen in It Heidenskip toegestaan

Een biologische kippenhouder in It Heidenskip mag struiken planten op zijn erf, ondanks bezwaar van de buurman. De Raad van State vindt dat voor de struiken terecht een vergunning is verleend, omdat deze een schuilplaats zijn tegen roofvogels. De buurman van de kippenhouder stapte onlangs naar de rechter omdat hij door de zeven cirkels struikgewas tegenover zijn boerderij zijn koeien niet meer in de wei zou kunnen zien staan.



De cirkels liggen op afstand van elkaar waardoor doorkijk wel mogelijk is, vindt de Raad van State. Ook staan de struiken op een lager gelegen gebied in het landschap en hoger dan anderhalve meter mogen ze niet worden. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft toegezegd de hoogte van de struiken in de gaten te houden.