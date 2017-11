Keet van familie De Vries in Kolderwolde is plat

De gemeente De Fryske Marren heeft woensdag de keet van de familie De Vries in Kolderwolde laten weghalen. De familie De Vries woonde 16 jaar in de keet vanwege problemen met de verbouwing van hun huis. De gemeente wil de keet niet langer toestaan en had daarom de familie tot woensdag gegeven om hem zelf weg te halen. Dat is niet gelukt en daarom heeft de gemeente het nu gedaan.

Om problemen te voorkomen mocht de familie De Vries woensdag niet in de buurt van het huis komen. Volgens burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren is dat gedaan om te voorkomen dat mensen die de keet verwijderden lastig werden gevallen. Veenstra wil niet verder op de zaak ingaan.

De familie heeft inmiddels een tijdelijk onderkomen gevonden in Oudemirdum.