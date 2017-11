Frieze muziek is populair bij uitvaarten

Friese muziek is populair bij uitvaarten. Nummers als 'In part fan dy' van Marcel Smit en Gerbrich van Dekken en 'As it myn tiid is' van Gurbe Douwstra, maar ook nummers van Die Twa worden regelmatig afgespeeld bij begrafenissen en crematies.

"Deze nummers komen geregeld voorbij", vertelt Sjieuwke de Beer in De Middei fan Fryslân. Ze heeft een uitvaartbureau in De Westereen. "Maar 'Doarp' van Anneke Douma draaien we ook wel eens. Bij een Friese rouwkaart is de dienst ook vaak in het Fries en worden er ook Friese liedjes gekozen. Ik merk wel dat er steeds meer Friese muziek wordt aangevraagd, dat spreekt meer aan. In je moedertaal kun je beter je gevoel uitdrukken."