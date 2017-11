Uitbreiding Terschelling Bunker Museum lijkt stap dichterbij

De uitbreiding van het Bunker Museum op Terschelling met replica's van een radarpost, uitkijktoren, klein ziekenhuis en een spoorlijn uit de Tweede Wereldoorlog is een stap dichterbij gekomen. Het bestuur van de stichting Bunkerbehoud Terschelling kreeg dinsdagavond positieve reactie's op een presentatie in de gemeenteraad.

Volgens voorzitter Jort Spanjer van de stichting is er voor aankomende week een afspraak gemaakt met ambtenaren, de stedenbouwkundige en Staatsbosheer om het bestemmingsplan aan te passen. Dat is nodig om de plannen mogelijk te maken. De stichting wil bijna 400.000 euro investeren in plannen om van de Duitse Tigerselling de meest complete stelling van Europa te maken.