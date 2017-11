Drankrijder moet acht maand de cel in

Acht maanden celstraf en vier jaar niet autorijden. Dat is de straf voor een 55-jarige drankrijder uit Groningen, die in september bij Appelscha een ongeluk veroorzaakte. De man botste op de Oude Willem frontaal op de auto van een ouder echtpaar. Het stel raakte gewond en moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. De Groninger ging op de vlucht en verstopte zich in het bos achter een boom. Daar vond de politie hem en die hield hem daarna aan. De rechtbank nam het de Goninger kwalijk dat hij zich niet had bekommerd om het paar. De man is vijf keer eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed.