Nieuwe pont naar starteiland Snitser Mar komt er

Door een financiële bijdrage van de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen de plannen voor een nieuwe vaarverbinding met het starteiland in de Snitser Mar doorgaan. De bestaande twee pontjes worden vervangen door een grote pont. Die kan per keer 120 mensen vervoeren en er is ook ruimte voor auto's, hulpdiensten en campers. Voor de campers komen er op het starteiland tien staanplaatsen. Die kunnen worden gebruikt bij zeilwedstrijden.

Om de aanleg van de nieuwe pont mogelijk te maken, wordt de beschoeiing van het eilandje vervangen. Het haventje aan de vaste wal wordt vernieuwd. De gemeente steekt ruim drie ton in het werk. Dat geld wordt deels terugverdiend door de huur die wordt gevraagd. Het streven is de nieuwe pont in juni 2018 in de vaart te nemen.