Actie van Caparismedewerkers, ze zijn bezorgd over hun baan

Medewerkers van Caparis zijn bezorgd over de toekomst van de sociale werkvoorziening en dus over hun baan. Vier van de acht gemeenten, die eigenaar zijn, willen eruit stappen en op een andere manier de medewerkers aan het werk houden. De vakbond FNV en de Caparis-werknemers met een beperking zijn daar bezorgd over.

De gemeenten die bij Caparis weg willen, hebben in hun ogen nog geen goed alternatief plan. Het gaat om de gemeenten Leeuwarden, West- en Ooststellingwerf en Achtkarspelen. Voor de medewerkers was dat reden om woensdag in twee bussen bij de acht gemeenten langs te gaan en een petitie aan te bieden.