Kunstvertoon Langweer krijgt geen schadevergoeding

De voormalige gemeente Sneek, nu Súdwest-Fryslân, hoeft geen schadevergoeding te betalen aan kursusinstelling Kunstvertoon van Peter van der Werf uit Langweer. Zijn claim van 120.000 euro is door de Raad van State afgewezen, omdat het verjaard is. Volgens Van der Werf liep hij cursisten mis omdat de gemeente in 2004 subsidie gaf aan een concurrent. Van der Werf kwam daar pas in 2010 achter en diende een klacht in. Volgens de Raad van State had hij eerder actie moeten ondernemen.