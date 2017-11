Traditie snippen vangen staat er niet goed voor

In heel Nederland zijn nog maar drie mensen die op traditionele manier houtsnippen vangen met een speciaal net: een snippenflouw. Dat is een valnet tussen twee hoge palen op een open plek in het bos. Het echtpaar Albada en Catharinus Monkel gebruiken nog zo'n installatie in het Rijsterbos. De vogels zijn alleen in de schemering te vangen, wanneer ze terugkeren naar het bos. Dat duurt slechts twintig minuten.

Ooit waren er wel 200 plaatsen in Gaasterland waar met een snippenflouw houtsnippen werden gevangen. Dat gebeurde voor de handel, maar de handel is al lang verboden. Nu worden de vogels gevangen om ze te kunnen ringen voor onderzoek. Zo wordt ook duidelijk waar de vogels heen trekken. De meeste terugmeldingen zijn van doodgeschoten snippen in Engeland en Frankrijk.