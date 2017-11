Geluidswal N381 wordt langer

De geluidswal langs de N381 bij Donkerbroek wordt toch verlengd. Omwonenden hadden hier om gevraagd vanwege het geluid van de provinciale weg tussen Drachten en Oosterwolde. Het heeft volgens de provincie even geduurd, maar dit had te maken met de aankoop van grond.

De provincie wil klachten van omwonenden van de Centrale As naar Dokkum ook aanpakken, maar kan hier alleen maatregelen nemen waarbij geen grond hoeft worden aangekocht. Het verkopen van grond aan de provincie kan alleen op vrijwillige basis en dat is tot nu toe nog niet gelukt. De provincie en de gemeente Dongeradeel gaan de deklaag op de noordelijke rondweg om Dokkum wel aanpakken. Ook daar zijn klachten over geluid en daarom komt daar een stillere weg.