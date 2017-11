VIDEO: Een 'tút' van Wiegel voor Lutz

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november krijgt PvdA-lijsttrekker Lutz Jacobi steun uit opvallende hoek. De beroemde VVD-coryfee Hans Wiegel prijst haar in een filmpje aan. "Ik kan niet op je stemmen, want ik woon niet in Leeuwarden. Maar als ik er wel zou wonen, weet ik niet of het verstandig voor je zou zijn als ik op je ging stemmen. Want dan denken al die rode lui vast 'als Wiegel op Lutz stemt, kan het vast niks wezen.'"

Wat de uitslag ook mag zijn, Wiegel prijst de lijsttrekker van de PvdA Leeuwarden als persoon en haar kwaliteiten. "Je bent een goede volksvertegenwoordiger, open voor de mensen, gewoon, je snapt het en je durft. Van mij krijg je een dikke tút."

Het idee voor het filmpje komt van de Leeuwarder ondernemer Theo Douma. Als PvdA-lid maakt hij zich zorgen dat er te weinig aandacht is voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom belde hij Wiegel die wel in was om iets te zeggen over de politica van een andere partij. Hij heeft zelfs een rode PvdA-sjaal om.