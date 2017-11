Lexicon Frisicum wordt vertaald naar Fries en Engels

Het Latijnse woordenboek Lexicon Frisicum van Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) is het eerste woordenboek dat de Friese taal beschrijft. Het wordt daarom wel gezien als de basis van het schrijven van huidige Friese woordenboeken.

Lexicograaf Anne Dykstra gaat artikelen uit het lexicon vertalen naar het Fries en het Engels. De provincie Fryslân stelt een subsidie van 10.000 euro beschikbaar. Hij doet dat werk met twee anderen. Het woordenboek verscheen in 1872 en was geschreven in het Latijn en Grieks. "Het is een bijzonder woordenboek, want het geeft niet alleen de betekenis van de woorden, maar Halbertsma geeft ook rijke historische beschrijvingen van bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen," vertelt Anne Dykstra.

In de nieuwe uitgave komt ook een wetenschappelijke inleiding van Dykstra. Hij promoveerde op het Lexicon Frisicum. Binnen twee jaar moet de nieuwe publicatie er liggen.