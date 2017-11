Eigenaar herberg: Hele ziel en zaligheid ligt erin

"Het is heel onwerkelijk," zegt Patrick Sinke, eigenaar van Herberg De Bourgondiër in Stavoren. Zijn restaurant aan de Havenweg is woensdagochtend volledig afgebrand. "Om vier uur werd ik wakker en toen stond alles vol rook. Het stond in lichterlaaie. De hond stond te blaffen en te springen, die hond heeft ons gered, dat is heel simpel."

Met zijn partner ging hij naar beneden, ze raakten niet gewond. Ook zijn werknemer Koos, die bij hem sliep, kon tijdig eruit komen. "Het is onwerkelijk, ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen. Ik ben net klaar met verbouwen. We zijn acht maanden bezig geweest met opknappen en nou is het weg." De herberg was net weer open en afgelopen zaterdag hadden ze een feest gehad.

"Ach kijk nou, het brandt alweer binnen," zucht de eigenaar. Ondertussen komen buren langs om hem sterkte te wensen. Een van hen brengt een kop koffie. "De muren beneden staan nog, ik hoop dat het herbouwd kan worden, maar dat moeten we afwachten. Ik ben bang dat het weg is. Ik heb hier mijn hele ziel en zaligheid ingelegd. Nog geen twee uur geleden lag ik daar te slapen, als ik me dat realiseer..." De man die zichtbaar is aangedaan, maakt zijn zin niet af.