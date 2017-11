Fundering N359 moet alweer worden vervangen

De nieuwe fundering onder de N359 tussen Lemmer en Sondel moet alweer worden vervangen. De provincie heeft het werk aan de weg stilgelegd, omdat de fundering niet goed genoeg is. Dat bleek uit onderzoek. Samen met de aannemer is gezocht naar een oplossing van het probleem. Die is gevonden in het vervangen van de fundering. Door het koude weer worden de werkzaamheden volgend jaar uitgevoerd. Er komt nu eerst een tijdelijke belijning op de provinciale weg en de maximumsnelheid gaat naar 70 kilometer.