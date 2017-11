Proefboring boven Schiermonnikoog kan doorgaan

Een proefboring naar gas in de Noordzee, 20 kilometer boven Schiemonnikoog, kan volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken doorgaan. Er is volgens hem aan alle voorwaarden voldaan. Volgens Wiebes kan het nog heel lang duren voordat er echt gas uit de bodem gehaald kan worden. De minister zei dat dinsdagavond in de Tweede Kamer. Het gasveld van vijf miljard kubieke meter is volgens Wiebes niet te vergelijken met de velden in Groningen.