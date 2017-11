"Prositutie op camping De Posthoorn in Appelscha"

Camping De Posthoorn in Appelscha wordt gebruikt voor illegale prostitutie. Dat zegt de raadsfractie van StellingwerfPLUS in Ooststellingwewerf. De fractie maakt zich zorgen over de situatie op de camping. In de commissievergadering werd dinsdagavond ook gesproken over mogelijke mensenhandel en uitbuiting. Volgens de fractie komen er buitenlandse auto's op bezoek bij de campers op de camping. Die blijven een paar uren staan en wachten op bezoekers van andere auto's. Leegstaande caravans worden ook gebruikt voor deze bezoeken.

Volgens wethouder Henk van de Boer is de zorgelijke situatie bekend. De gemeente houdt het in de gaten. Door de eigenaar van de camping is op dit moment geen pachter aangesteld, de eerdere pachter is met de noorderzon vertrokken.