Provincie wil geen gaswinning bij Nieuwehorne

Het ministerie van Economische Zaken zou niet mee moeten werken aan nieuwe gaswinning bij Nieuwehorne. Dat advies geeft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan Den Haag. De provincie is uit principe tegen extra gaswinning. Als het ministerie Vermillion toch haar gang laat gaan, moet een deel van de opbrengsten terechtkomen in de regio, zo vindt de provincie. De provincie wil ook dat het ministerie de zorgen binnen het gebied serieus neemt. Volgens gedeputeerde Schrier is het lastig om de winning te tegen te houden, maar hij vindt wel dat de signalen richting Den Haag gegeven moeten worden. Niet alleen vanwege de risico's die gaswinning met zich meebrengt, maar ook vanwege het feit dat er overgegaan moet worden op in andere energievoorziening.