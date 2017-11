''LF2018 helpt niet bij de armoedeproblemen van Leeuwarden''

Er is in Leeuwarden een breed draagvlak voor Culturele Hoofdstad LF2018, maar mensen denk niet dat deze status zal helpen bij de aanpak van armoedeproblemen in Leeuwarden. Dat blijkt uit de laatste dorp- en wijkenquête onder 1.992 inwoners, waarvan gemeente Leeuwarden dinsdag de resultaten openbaar maakte. Van de Leeuwarders is 77% voor de Culturele Hoofdstad, iets minder dan twee jaar geleden. Toen was de steun voor de Culturele Hoofdstad nog 80%. Wethouder Friso Douwstra is goed te spreken over het percentage. ''We moeten nog beginnen en nu zijn al zo veel mensen positief. Dat is een mooi draagvlak.''

Maar de Leeuwarders hebben wel hun twijfels over de economische opbrengsten van het evenement. Maar 15% van de mensen denkt dat de status Culturele Hoofdstad helpt om wat te doen aan de armoede in de stad. Mensen met een middeninkomen zijn nog negatiever: van hen denkt slechts 10% dat de Culturele Hoofdstad kan helpen in de strijd tegen armoede. Mensen met een hoge opleiding hebben er meer vertrouwen in dat de Culturele Hoofdstad banen oplevert dan mensen met een lage opleiding. (45% van de mensen met in hogere opleiding verwacht meer banen, bij mensen met in lagere opleiding is dat 33%.)

De Leeuwarders zien ook andere voordelen in de status van Culturele Hoofdstad. 79% vindt het project belangrijk voor het imago van Leeuwarden en 59% verwacht dat Leeuwarden-Fryslân 2018 zal zorgen voor 'meer verbinding met Europa'.