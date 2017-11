Provincie betaalt mee aan Sinterklaasintocht in Dokkum

De provincie betaalt 50.000 euro mee aan de intocht van Sinterklaas in Dokkum op zaterdag. Dat is om de gemeente Dongeradeel in de kosten tegemoet te komen. De intocht is te zien op de landelijke televisie. Volgens de provincie krijgt de intocht daarmee zoveel aandacht dat het bedrag wel te verdedigen is. Het is op dit moment nog onduidelijk of alles goedkomt met Sinterklaas en of hij wel op tijd in Dokkum aankomt. Er woedt een grote storm op zee en het is lastig om contact te leggen met de stoomboot. Dat is allemaal te volgen in het Sinterklaasjournaal op televisie. Gedeputeerde Johannes Kramer zit er echter niet over in. Hij denkt dat het goedkomt en dat Sinterklaas op tijd in Dokkum aankomt.