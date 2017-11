Noppert wint, maar is toch uitgeschakeld op de Grand Slam

Darter Danny Noppert is dinsdagavond definitief uitgeschakeld op de Grand Slam of Darts 2017. De Jouster won wel zijn laatste poulewedstrijd van Mark Webster met 5-2, maar moet door de twee eerdere verliespartijen toch afscheid nemen van het toernooi. De eerste vier legs gingen gelijk op, maar in de vijfde brak Noppert zijn tegenstander uit Wales met een finish van 72. Vanaf dat moment gooide de Jouster de wedstrijd redelijk gemakkelijk uit. Noppert had dinsdagavond nog een wiskundige kans om door te gaan naar de knock-out fase. De Jouster had daarvoor echter met een groter verschil moeten winnen van Mark Webster.

Het volgende televisietoernooi van Danny Noppert volgt in december. Dan speelt de 26-jarige darter op de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Twee jaar geleden stond de Jouster daar al eens in de halve finale.