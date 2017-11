Afûk krijgt 180.000 euro provinciegeld voor Friese boek

De Afûk krijgt 180.000 euro van de provincie voor de promotie en verkoop van het Friese boek. De taken daarvoor zijn eerder dit jaar overgegaan van Tresoar naar de Afûk. De Afûk heeft een plan opgesteld over hoe ze de boeken aan de man zullen brengen. Het geld kunnen ze daarvoor goed gebruiken. Volgens directeur van de Afûk Koen Eekma zit er weer een stijgende lijn in de verkoop van Friese boeken. Dit komt ook door de 'sutelaksjes' langs de deuren. Dat heeft een aantal jaar stilgelegen, maar de acties brengen steeds meer geld op.