Vrachtrijder zet spookrijder op Afsluitdijk aan de kant

Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagavond een spookrijder aan de kant gezet op de Afsluitdijk. Om twintig over acht deed de verkeersinformatiedienst melding van een spookrijder tussen knooppunt Zurich en Breezanddijk. Enkele minuten later kwam de melding dat een vrachtwagen de spookrijder aan de kant had gezet. De verkeersinformatiedienst gebruikte bij de melding hiervan op Twitter de #held.