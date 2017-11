Burgemeester aan de slag als coach van nieuwkomers gemeente

Burgemeester Van de Nadort van Weststellingwerf is dinsdag aan de slag gegaan als werkcoach van nieuwkomer mevrouw Kaskeen. Zij volgt, samen met nog 15 nieuwkomers uit voornamelijk Syrië en Eritrea, een zogenaamde VIP-training in Wolvega. VIP staat voor Vluchtelingen Investeren in Participeren. De deelnemers leren de Nederlandse arbeidsmarkt kennen en komen erachter wat ze daar als werknemer te bieden hebben. Ze leren de gewoonten op de werkvloer en ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Iedereen wordt aan een coach gekoppeld, die ze helpt bij de zoektocht naar betaald werk. Van de Nadort neemt deze taak voor de komende 100 dagen op zich. Hij zal mevrouw Kaskeen voorstellen aan een aantal werkgevers in zijn gemeente.