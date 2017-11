Moeder en baby verpleegd in één kamer in Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten opent vrijdag een speciale 'Gezinskamer +'. Als na de geboorte van een baby blijkt dat zowel de moeder als het kind ziek is, kunnen ze tegelijk worden verzorgd in die gezinskamer. Voorheen werden moeder en kind uit elkaar gehaald en op verschillende afdelingen verpleegd. De moeder lag dan op de derde verdieping en het kindje op de begane grond. Dat was niet wenselijk volgens verpleegkundige Mirjam Boven: "Dat is voor een pasbevallen moeder de andere kant van de wereld." Volgens Boven is het voor de binding tussen de ouders en het kind belangrijk dat ze in de eerste fase veel tijd met elkaar doorbrengen. In de kamer staat ook een slaapbank, zodat bijvoorbeeld de vader hen ook kan bijstaan.

"In Nij Smellinghe doen we zo'n 1000 bevallingen per jaar. Tussen de tien en de twintig keer per jaar komt deze situatie voor", vertelt Boven. Daarom denkt het Drachtster ziekenhuis dat één zo'n 'Gezinskamer +' eerst voldoende is. Ze zien het als een pilot en kunnen er later altijd nog meer inrichten.