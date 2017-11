Sander Metz zet zoektocht naar zijn ouders toch voort

Met een compositietekening van hoe zijn ouders eruit zouden kunnen zien, is Sander Metz nu toch weer op zoek naar zijn biologische ouders. Eerder zei hij dat hij de zoektocht zou staken. ''Eigenlijk had ik me er al bij neergelegd dat ik ze nooit zou vinden. Maar er zijn toch periodes waarin het meer kriebelt. Als ik met regenachtig weer binnenzit bijvoorbeeld.'' Sander Metz kreeg op een bepaald moment een tekening van zichzelf en toen dacht hij: ''Als ze dat zo gedetailleerd kunnen tekenen, dan kunnen ze ook een tekening maken van hoe mijn vader en moeder eruit zouden kunnen zien. Dat kon ze, op basis van foto's van mij en mijn kinderen. Ze zag bepaalde kenmerken die erg sterk naar voren kwamen. Dat zijn zeer gedetailleerde tekeningen geworden. Ik heb ze online gezet en kan alleen maar hopen dat dat weer een nieuw aanknopingspunt oplevert.'' Het zien van de tekening maakte hem wel emotioneel: ''Er staan twee mensen op papier die mijn kenmerken hebben. Dat is wel confronterend. Maar ik ben er wel blij mee. Ik zie dat er veel wordt gedeeld. Als er niets uitkomt, is dat ook goed. Dan heb ik er in ieder geval vier mooie tekeningen aan overgehouden.''