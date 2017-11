Koningin Máxima spreekt ondernemers in Heerenveen

Koningin Máxima is in Friesland. Ze zal dinsdagavond in Thialf in Heerenveen spreken met ondernemers. Ze doet dat op het zogenaamde kick-off-event van NLgroeit. Ondernemers uit Fryslân, Groningen en Drenthe gaan het gesprek aan met nationale en internationale topondernemers over hun groeikansen. NLgroeit is een intitiatief van onder andere het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel om ondernemers met groeiambities te helpen en te koppelen aan succesvolle ondernemers.